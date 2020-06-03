Разработчики из CD Projekt RED анонсировали дополнение для карточной игры «Гвинт». Оно получило название «Господин Зеркало». Наполнение для данного DLC вполне стандартное: новые карты и механики. Добавлено и кое-что интересное. А теперь обо всём расскажем подробнее.

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Ryzen 4000 серии в Ситилинке

«Гвинт» действительно пополнится многочисленными новыми механиками. Мы сейчас их перечислим. а вот уже за полным описанием строго рекомендуем обратиться к официальному источнику: Покров, Эхо, Преданность, Ветеран, Сродство, Брешь. Некоторые из механик влияют на состояние целого отряда, другие — на способности карты.

реклама

Также в «Господин Зеркало» появятся уникальные воины с легендарным оружием и 11 нейтральных карт. Интересное нововведение — динамический тип карт. Такие карты будут становиться сильнее с каждым раундом.

«Господин Зеркало» должно поступить в продажу в нескольких изданиях. Самый дешёвый вариант обойдётся вам в 1189 рублей, самый дорогой пока доступен за 4329 рублей.

реклама

На данный момент «Гвинт» доступна на PC, Xbox One, PlayStation 4 и мобильных устройствах под управлением iOS и Android.