Карточный «Гвинт» получит дополнение «Господин Зеркало»
Разработчики из CD Projekt RED анонсировали дополнение для карточной игры «Гвинт». Оно получило название «Господин Зеркало». Наполнение для данного DLC вполне стандартное: новые карты и механики. Добавлено и кое-что интересное. А теперь обо всём расскажем подробнее.
«Гвинт» действительно пополнится многочисленными новыми механиками. Мы сейчас их перечислим. а вот уже за полным описанием строго рекомендуем обратиться к официальному источнику: Покров, Эхо, Преданность, Ветеран, Сродство, Брешь. Некоторые из механик влияют на состояние целого отряда, другие — на способности карты.
рекламаТакже в «Господин Зеркало» появятся уникальные воины с легендарным оружием и 11 нейтральных карт. Интересное нововведение — динамический тип карт. Такие карты будут становиться сильнее с каждым раундом.
«Господин Зеркало» должно поступить в продажу в нескольких изданиях. Самый дешёвый вариант обойдётся вам в 1189 рублей, самый дорогой пока доступен за 4329 рублей.
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На данный момент «Гвинт» доступна на PC, Xbox One, PlayStation 4 и мобильных устройствах под управлением iOS и Android.
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