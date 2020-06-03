Всего через каких-то две недели откроется доступ к тактическому вестерну Desperados III. Специально перед приближающимся релизом разработчики решили в интерактивном формате продемонстрировать, как в игре реализована нелинейная система выполнения тех или иных заданий.

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В нижеуказанном видеоролике, например, нам, находясь в меньшинстве по сравнению с противниками, предлагается решить поставленную задачу двумя предложенными вариантами, которые, в свою очередь, дополнительно разделяются на второстепенные варианты. Данный видеоролик позволяет наглядно увидеть, как меняется стиль прохождения в зависимости от принятого решения.

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Напоминаем, что Desperados III выйдет 16 июня, а если вам не терпится ознакомиться с новинкой, то в GOG действует уникальное предложение — небольшая демоверсия.