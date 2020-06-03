Пиратский приключенческий экшен Sea of Thieves вышел в свет более двух лет назад и распространялся на PC исключительно через собственный магазин Microsoft. За прошедшие два года Sea of Thieves успела получить массу обновлений и дополнений; самое время, чтобы наконец-то дать возможность пользователям Steam, не желающим никуда уходить из своего любимого магазина, возможность опробовать данный проект.

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И вот, буквально несколько минут назад Steam-страничка Sea of Thieves перестала быть «заглушкой». Ценник более чем приемлемый — 725 рублей.

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Напомним, что в Sea of Thieves нам необходимо бороздить просторы морей и исследовать острова в поисках сокровищ. Поскольку эффективно управлять кораблём в одиночку невозможно, да и противников «в соло» одолеть вряд ли получится, в Sea of Thieves в идеале необходимо играть в компании хороших друзей или товарищей.

Проект в целом оказался довольно популярным: по состоянию на начало этого года, в Sea of Thieves сыграли более десяти миллионов уникальных пользователей.