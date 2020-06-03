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Дополнение «Жатва» для Path of Exile выйдет уже в этом месяце

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Grinding Gear Games продолжает регулярно развивать свой ролевой экшен Path of Exile, задавая тем самым планку качества для конкурентов и даже для самой Blizzard с её анонсированной в прошлом году Diablo IV. Сегодня студия представила для Path of Exile новое дополнение под названием «Жатва» (Harvest). Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Согласно официальному описанию, «Жатва» добавит в Path of Exile восемь новых умений, два новых камня поддержки, а также порадует обновлениями двуручного оружия, боевых кличей, клейм, мощных ударов и дерева пассивных умений. Также поклонников игры ждёт дюжина новых уникальных предметов и переработка более пяти десятков уже существующих.

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Главная механика — та самая жатва — позволит с помощью семян выращивать опасных врагов, чтобы впоследствии использовать их жизненную силу для придания особых эффектов своим предметам. Поскольку на официальном сайте Path of Exile всё доступно на русском языке, подробно расписывать все привносимые «Жатвой» изменения и нововведения в рамках данного материала не имеет особого смысла.

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Релиз «Жатвы» назначен на 19 июня на компьютерах и на 24 июня на консолях.

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