Ремейк культовой первой части серии Mafia должен выйти в конце августа, но пока что нам известна только самая базовая информация о проекте: новый движок, новые геймплейные механики, современная графика, расширенный сюжет и тому подобное. Возможно, при описании ремейка большего и не требуется, но всё равно ощущается недосказанность, и разработчики начали потихоньку исправлять ситуацию.

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Как стало известно из опубликованной в свежем выпуске Official PlayStation Magazine заметки, ремейк Mafia по объёму проведённых работ примерно сопоставим с вышедшим в начале прошлого года ремейком Resident Evil 2. По словам разработчиков, обновлённая графика и высокая детализация персонажей позволят лучше вжиться в роль гангстера.

реклама

Mafia Definitive Edition, а именно так официально называется ремейк, планируется к выходу 28 августа.