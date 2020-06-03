Авторы Mafia Definitive Edition сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2
Ремейк культовой первой части серии Mafia должен выйти в конце августа, но пока что нам известна только самая базовая информация о проекте: новый движок, новые геймплейные механики, современная графика, расширенный сюжет и тому подобное. Возможно, при описании ремейка большего и не требуется, но всё равно ощущается недосказанность, и разработчики начали потихоньку исправлять ситуацию.
Как стало известно из опубликованной в свежем выпуске Official PlayStation Magazine заметки, ремейк Mafia по объёму проведённых работ примерно сопоставим с вышедшим в начале прошлого года ремейком Resident Evil 2. По словам разработчиков, обновлённая графика и высокая детализация персонажей позволят лучше вжиться в роль гангстера.
рекламаMafia Definitive Edition, а именно так официально называется ремейк, планируется к выходу 28 августа.
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