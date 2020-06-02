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Серверы Valorant не выдержали нагрузки в день релиза

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Сегодня состоялся релиз сетевого боевика Valorant от Riot Games. Чтобы разбавить стартовую нагрузку, доступ к игре открывали постепенно — каждый регион с разницей в несколько часов. Однако это не помогло, и около часа назад в официальной VK-страничке Valorant появилось сообщение от разработчиков, в котором они с нескрываемой гордостью заявили о том, что серверы игры не выдержали наплыва игроков и связанной с этим бешеной нагрузки.

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Стоит отметить, что Valorant был предельно сильно «распиарен», и даже в закрытую «бету», доступ в которую можно было получать в случайном порядке, просматривая Twitch-трансляции и молясь Фортуне, ежедневно играли около трёх миллионов уникальных пользователей.

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Можно только предположить, сколько сегодня людей ринулось опробовать условно-бесплатного конкурента Counter-Strike Global Offensive. Надеемся, в скором времени Riot поделится соответствующей статистикой; это как минимум любопытно. Скорее всего, на момент публикации (или прочтения) данной заметки проблемы с серверами уже решены, но сам факт имел место.

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