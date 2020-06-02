Некоторое время назад Ubisoft поделилась информацией о модели распространения ремейка Trackmania Nations. В базовом варианте игра будет распространяться бесплатно, а вот за дополнительные внутриигровые активности вроде возможности создавать клубы и вступать в уже существующие, а также возможности принимать участие в специальных соревнованиях, необходимо оформлять платные доступы.

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Игроки закономерно начали негодовать и даже заявлять, что лучше бы обновлённую Trackmania им продали за полную стоимость, зато без вырезанной функциональности. Вскоре на просторах форума Maniaplanet отписался представитель Ubisoft, который заявил, что в ремейке Trackmania применяется не подписка, а покупка доступа к игре на ограниченное время, по истечении которого доступ нужно покупать заново.

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Если у вас закономерно возник вопрос, в чём вообще разница между подпиской и покупкой доступа к игре на ограниченное время (арендой), то ответ на него, похоже, известен только конкретному представителю Ubisoft.

Новая Trackmania планируется к выходу первого июля.