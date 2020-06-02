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Другое

Глава Epic Games заявил, что бесплатные раздачи игр в EGS способствуют росту их продаж на других платформах

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Благодаря Epic Games Store многие успели собрать огромную библиотеку игр, не заплатив при этом за них ни копейки. И речь идёт не только о бесчисленном множестве инди-проектов, но и о вполне крупных и знаменитых играх AAA-уровня, например, Watch Dogs, Grand Theft Auto V, Borderlands 2 и Civilization VI. Хотя «банкет» оплачивается Epic Games, многие игроки всё равно переживают за разработчиков, полагая, что подобные подарки для них — это потери.

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На деле же всё совсем иначе, о чём в беседе с журналистами Gamespot сообщил непосредственно руководитель Epic Games Тим Суини. По словам Суини, бесплатная раздача в Epic Games Store приводит к значительному увеличению количества упоминаний игр в Сети; как итог, многие потом покупают данные игры на других площадках и/или на других платформах.

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Хотя господин Суини не ударяется в конкретику, но поясняет, что большинство разработчиков, игры которых принимали участие в бесплатных раздачах в EGS, по итогу наблюдали рост продаж в Steam и на консолях.

Суини понимает, что агрессивная политика Epic Games многих может отторгать, однако, запуская свой магазин игр, руководство компании понимало, что без смелого и активного продвижения у них бы не получилось столь успешно зайти на рынок сервисов цифровой дистрибуции.

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Глава Epic Games заявил, что бесплатные раздачи игр в EGS способствуют росту их продаж на других платформах
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FallAlex
12:26
Ждем чем ответит MSI с томагавками и карбонами.
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I9-master
12:26
Откуда вы знаете? Сравните x470 против x570 - при сопоставимом наполнении цена конская из-за чипсета как раз
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
I9-master
12:25
Ну не сильно то дешевле x570. Сравниваю по tuf wifi: x570 начинается от 17 тысяч, а b550 тут за 15 тысяч по факту.
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OgoGoLog
12:25
Не, ну это бан (блог в ЧС)!!!
Банк Тинькофф выпустил простую в оформлении "виртуальную" карту Тинькофф Black
МаксЧ
12:23
как же много пластмассы и подсветки. Доли дело https://club.dns-shop.ru/review/t-105-protsessornyie-kuleryi/30851-obzor-obnovlennogo-deepcool-gammaxx-400-ex-i-sravnenie-s-wraith/
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1injener
12:21
Тут больше виноваты не AMD и Intel, что дорогие платы этого года Z490 и B550. Это производители плат кушать хотят, т.к. с каждым годом уменьшается количество продаваемых плат и чем-то нужно компенсиро...
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
OgoGoLog
12:21
EGS повышает продажи в Steam. О как! Скоро выяснится, что Тим Суини племянник Гейба, а конкуренция в продаже видеокар..., ой игр - миф :D
Глава Epic Games заявил, что бесплатные раздачи игр в EGS способствуют росту их продаж на других платформах
Антон Тутынин
12:20
6600GT с DDR? Впервые слышу. Просто 6600 - верю
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
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