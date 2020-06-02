Глава Epic Games заявил, что бесплатные раздачи игр в EGS способствуют росту их продаж на других платформах
Благодаря Epic Games Store многие успели собрать огромную библиотеку игр, не заплатив при этом за них ни копейки. И речь идёт не только о бесчисленном множестве инди-проектов, но и о вполне крупных и знаменитых играх AAA-уровня, например, Watch Dogs, Grand Theft Auto V, Borderlands 2 и Civilization VI. Хотя «банкет» оплачивается Epic Games, многие игроки всё равно переживают за разработчиков, полагая, что подобные подарки для них — это потери.
На деле же всё совсем иначе, о чём в беседе с журналистами Gamespot сообщил непосредственно руководитель Epic Games Тим Суини. По словам Суини, бесплатная раздача в Epic Games Store приводит к значительному увеличению количества упоминаний игр в Сети; как итог, многие потом покупают данные игры на других площадках и/или на других платформах.
рекламаХотя господин Суини не ударяется в конкретику, но поясняет, что большинство разработчиков, игры которых принимали участие в бесплатных раздачах в EGS, по итогу наблюдали рост продаж в Steam и на консолях.
Суини понимает, что агрессивная политика Epic Games многих может отторгать, однако, запуская свой магазин игр, руководство компании понимало, что без смелого и активного продвижения у них бы не получилось столь успешно зайти на рынок сервисов цифровой дистрибуции.
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