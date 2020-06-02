Состоялся релиз перспективного шутера Valorant от создателей League of Legends
Как и было обещано, сегодня, 2 июня, Riot Games после продолжительного периода бета-тестирования официально открыла доступ к своему соревновательному шутеру Valorant, так что отныне опробовать новинку может абсолютно любой желающий. Проект распространяется по условно-бесплатной модели, а монетизация будет производиться посредством косметических покупок.
Хотя Valorant называют конкурентом и Counter-Strike Global Offensive, и Overwatch, по большей части проект Riot Games является соперником именно для классического шутера от Valve. Здесь и правила практически такие же, как в Counter-Strike Global Offensive, и темп игры, и требования к игровым навыкам. В свою очередь, единственное, что связывает Valorant с Overwatch — это просто разные герои с уникальными способностями.
рекламаНапоминаем, что Valorant — это шутер, в котором две команды по пять участников в каждой сражаются и пытаются на определённых точках установить местный аналог бомбы. В ходе матча команды меняются сторонами, а выигрывают те, кто наберут большее количество очков по итогам раундов.
К релизу Valorant разработчики подготовили крупное обновление, внесшее значительные изменения в баланс героев, а также добавили нового героя — Рейну, новое поле боя и новый игровой режим.
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