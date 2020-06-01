Riot Games показала геймплей мобильной League of Legends
Компания Riot Games решила, что настало время для раскрытия первых подробностей о мобильной League of Legends, которая получила подзаголовок Wild Rift. Если коротко, то схожих особенностей у двух проектов очень много. Есть, конечно, определённые оговорки, о которых разработчики посчитали нужным упомянуть в новом видеодневнике разработчиков.
Конечно, мобильная League of Legends получила адаптированный под сенсорные экраны интерфейс. Авторам проекта также пришлось сократить время матча — для тех, кто играет в дороге, это критично. Геймплейные механики подверглись определённым упрощениям, а вот система монетизации осталась прежней. Более того, представители Riot Games поработали способностями чемпионов — всё тоже подверглось определённым упрощениям.
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Альфа-тестирование League of Legends: Wild Rift должно стартовать уже 6 июня на Android. мероприятие продлится две недели. Сначала в нём будут принимать участие жители Бразилии и Филиппин. Чуть позже доступ к клиенту получат жители других стран.
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