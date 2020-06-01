Период бесплатного доступа в российской версии NVIDIA GeForce NOW продлён до конца лета
В конце марта сервис GFN.ru, по партнёрскому соглашению являющийся российской версией NVIDIA GeForce NOW, в целях поддержки соблюдающих режим самоизоляции граждан сделал доступ к своим услугам бесплатным на месяц. Поскольку тяжёлая ситуация с коронавирусом и не думала ослабляться, руководство сервиса продлило акцию ещё на месяц — до конца мая. И вот, сегодня исполнительный директор сервиса Павел Троицкий поделился новой радостной вестью — период бесплатного доступа в GFN.ru продлён вплоть до 31 августа.
Как поясняет господин Троицкий, руководство GFN.ru понимает, что пандемия больно ударила по мировой экономике, в результате чего у людей упали доходы, а многие вообще остались без работы. В такой ситуации было решено продлить бесплатный доступ к услугам сервиса, дабы все желающие могли скоротать время в виртуальной реальности.
рекламаПо статистике, с 23 марта, когда начал действовать период бесплатного доступа к GFN.ru, пользователи в общей сложности наиграли более 3,5 миллионов часов. Самой популярной игрой стала Rust — в ней игроками было проведено 7 тысяч часов. Самым активным пользователем стал один петербуржец, не пожалевший на видеоигры в «облаке» 1 100 часов своего времени.
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