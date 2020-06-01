В конце марта сервис GFN.ru, по партнёрскому соглашению являющийся российской версией NVIDIA GeForce NOW, в целях поддержки соблюдающих режим самоизоляции граждан сделал доступ к своим услугам бесплатным на месяц. Поскольку тяжёлая ситуация с коронавирусом и не думала ослабляться, руководство сервиса продлило акцию ещё на месяц — до конца мая. И вот, сегодня исполнительный директор сервиса Павел Троицкий поделился новой радостной вестью — период бесплатного доступа в GFN.ru продлён вплоть до 31 августа.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Как поясняет господин Троицкий, руководство GFN.ru понимает, что пандемия больно ударила по мировой экономике, в результате чего у людей упали доходы, а многие вообще остались без работы. В такой ситуации было решено продлить бесплатный доступ к услугам сервиса, дабы все желающие могли скоротать время в виртуальной реальности.

реклама

По статистике, с 23 марта, когда начал действовать период бесплатного доступа к GFN.ru, пользователи в общей сложности наиграли более 3,5 миллионов часов. Самой популярной игрой стала Rust — в ней игроками было проведено 7 тысяч часов. Самым активным пользователем стал один петербуржец, не пожалевший на видеоигры в «облаке» 1 100 часов своего времени.