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В будущем развивать раллийную серию WRC будут мастера из Codemasters

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Студия Codemasters зарекомендовала себя как опытных разработчиков гоночных игр, среди которых знаменитые серии DiRT и F1. Однако у DiRT существует конкурент в лице раллийной серии WRC (Чемпионат мира по ралли), за который последнее время отвечает студия Kylotonn при поддержке издательства Nacon (ранее — Bigben Interactive).

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Получается у Kylotonn так себе, и пока неясно, во что выльется представленная в марте этого года WRC 9, поэтому Международная автомобильная ассоциация (FIA) решила поручить дальнейшее развитие серии WRC именно студии Codemasters. Как сообщает издание GamesIndustry.biz, соглашение сроком на пять лет уже подписано, и в его рамках Codemasters намеревается с 2023 по 2027 годы в ежегодном формате выпускать игры франшизы WRC для консолей, компьютеров и мобильных платформ.

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Первый проект в рамках соглашения планируется к выходу в 2023/2024 финансовом году (с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года по «человеческому» календарю).

Что касается DiRT, то Codemasters уверяет, что знаменитая серия не пострадает, и, более того, компания уже потихоньку планирует следующую часть серии после DiRT 5, которая, в свою очередь, должна выйти в октябре этого года.

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