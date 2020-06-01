Сезонный пропуск к Civilization VI продолжает лидировать в чарте продаж Steam
Новая неделя — новая информация от Valve касательно самых успешных в плане продаж игр и дополнений по её (недели) итогам.
рекламаМежду тем полный сборник The Witcher 3 Wild Hunt благодаря огромной скидке в честь пятилетия игры попал на четвёртую позицию «топа». В целом же изменений по сравнению с предыдущей статистикой чарта немного, а полностью десятка лидеров выглядит так:
- Sid Meier's Civilization VI — New Frontier Pass;
- Total War Warhammer II;
- Monster Train;
- The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition;
- No Man's Sky;
- Terraria;
- Deep Rock Galactic;
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Red Dead Redemption 2;
- Halo: The Master Chief Collection.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила