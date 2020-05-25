Valve опубликовала новый чарт продаж игр в своём магазине за период с 17 по 23 мая. Данный чарт привлекает особое внимание, ведь, в отличие от чартов за предыдущие недели, на этот раз в нём сменилась практически вся десятка лидеров. Как и в прошлые разы, в свежем чарте игры-лидеры сортированы по выручке.

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Так, например, на верхнюю ступень пьедестала ворвался сезонный пропуск New Frontier Pass для Civilization VI, с помощью которого разработчики из Firaxis намерены регулярно пополнять игру новым контентом в виде новых игровых цивилизаций, режимов, новых построек, чудес света, чудес природы и прочего. Базовая версия Civilization VI, кстати, сейчас бесплатно раздаётся в Epic Games Store, так что если вы вдруг пропустили эту новость, то время ещё есть — акция будет действовать до вечера 28 мая.

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На втором месте расположился обожаемый игроками третий «Ведьмак» в полном издании. Причина этого явления проста: на прошлой неделе исполнилось пять лет со дня выхода The Witcher 3, и разработчики в честь данного события предоставили на игру огромную скидку.

«Бронзовым призёром» чарта стала «песочница» Terraria», получившая на прошлой неделе финальное обновление под говорящим названием Journey’s End. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом: