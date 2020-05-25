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Сезонный пропуск Civilization VI возглавил недельный чарт продаж в Steam, на втором месте — The Witcher 3

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Valve опубликовала новый чарт продаж игр в своём магазине за период с 17 по 23 мая. Данный чарт привлекает особое внимание, ведь, в отличие от чартов за предыдущие недели, на этот раз в нём сменилась практически вся десятка лидеров. Как и в прошлые разы, в свежем чарте игры-лидеры сортированы по выручке.

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Так, например, на верхнюю ступень пьедестала ворвался сезонный пропуск New Frontier Pass для Civilization VI, с помощью которого разработчики из Firaxis намерены регулярно пополнять игру новым контентом в виде новых игровых цивилизаций, режимов, новых построек, чудес света, чудес природы и прочего. Базовая версия Civilization VI, кстати, сейчас бесплатно раздаётся в Epic Games Store, так что если вы вдруг пропустили эту новость, то время ещё есть — акция будет действовать до вечера 28 мая.

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На втором месте расположился обожаемый игроками третий «Ведьмак» в полном издании. Причина этого явления проста: на прошлой неделе исполнилось пять лет со дня выхода The Witcher 3, и разработчики в честь данного события предоставили на игру огромную скидку.

«Бронзовым призёром» чарта стала «песочница» Terraria», получившая на прошлой неделе финальное обновление под говорящим названием Journey’s End. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Sid Meier's Civilization VI — New Frontier Pass;
  • The Witcher 3 Wild Hunt (Game of the Year Edition);
  • Terraria;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Total War Warhammer II — The Warden & The Paunch;
  • Deep Rock Galactic;
  • Red Dead Redemption 2 Special Edition;
  • Monster Train;
  • Fallout 76;
  • Halo: The Master Chief Collection.
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