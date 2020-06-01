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Escape from Tarkov установил новый рекорд «онлайна»

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Сетевой боевик Escape from Tarkov от отечественной студии Battlestate Games нечасто радует нас информационными поводами, достойными попадания в ленту. На выходных, однако, глава студии Никита Буянов в официальной публикации на Reddit попросил у фанатов Escape from Tarkov поделиться отзывами об обновлении 0.12.6, а также рассказал об установлении игрой нового рекорда «онлайна»: одновременно в EFT присутствовали более двухсот тысяч игроков.

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Скорее всего, всплеск популярности связан именно с выходом обновления, в результате которого помимо всего прочего был сброшен прогресс игроков. Обрадовались «вайпу», мягко говоря, не все, и некоторые даже решили обратиться за помощью к читерским программам, чтобы побыстрее восстановить утраченный прогресс. Античитерская система, однако, сработала на отлично — более трёх тысяч нечистых на руку игроков получили перманентные блокировки.

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