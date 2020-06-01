Escape from Tarkov установил новый рекорд «онлайна»
Сетевой боевик Escape from Tarkov от отечественной студии Battlestate Games нечасто радует нас информационными поводами, достойными попадания в ленту. На выходных, однако, глава студии Никита Буянов в официальной публикации на Reddit попросил у фанатов Escape from Tarkov поделиться отзывами об обновлении 0.12.6, а также рассказал об установлении игрой нового рекорда «онлайна»: одновременно в EFT присутствовали более двухсот тысяч игроков.
Скорее всего, всплеск популярности связан именно с выходом обновления, в результате которого помимо всего прочего был сброшен прогресс игроков. Обрадовались «вайпу», мягко говоря, не все, и некоторые даже решили обратиться за помощью к читерским программам, чтобы побыстрее восстановить утраченный прогресс. Античитерская система, однако, сработала на отлично — более трёх тысяч нечистых на руку игроков получили перманентные блокировки.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила