Владелец YouTube-канала Upside Down поставил перед собой очень амбициозную цель — сделать «ремейк мечты». Оригинал для вдохновения взят самый маститый — Diablo II. Фанатский продукт создаётся на базе Unreal Engine 4. Здесь важно понимать, что всё создаётся гордым одиночкой. Это значит, что вероятность его перехода в играбельное состояние крайне мала.

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В данный момент талантливый самоучка корпит над воссозданием четвёртого акта, он даже обещает закончить его к 20 июня. И есть ещё один неприятный факт — этот фанатский домашний ремейк не попадёт в общий доступ, его пользователь Upside Down планирует отправить в портфолио. Нам лишь предлагается посмотреть на видео, как бы могла выглядеть Diablo II, если бы Blizzard разрешила использовать своим подконтрольным студиям движок Unreal Engine 4.

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Что касается ремейка (или ремастера, что вернее) Diablo II от самой Blizzard, то слухи о его разработке ходят очень давно. Кажется, анонс проекта не случится в ближайшем будущем, ведь той же BlizzCon 2020 в этом году не будет.