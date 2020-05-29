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Sony определилась с датой показа игр из стартовой линейки PlayStation 5

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Компания Sony определилась с датой проведения презентации PlayStation 5. Мероприятие начнётся 4 июня в 23:00 по московскому времени. Нам покажут, какие игры выйдут одновременно с консолью. Здесь игровое подразделение Sony остаётся верным себе: нам пообещали показать великое множество проектов, которых уже сейчас называют «лучшими достижениями игровой индустрии».

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Объявление о презентации случилось в Twitter, а ещё был опубликован коротенький видеоролик, где нам вновь показали геймпад новой PlayStation, но совсем не показали головное устройство. Даже его «заблюренных» очертаний. Благо, ждать осталось недолго.

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Презентация PlayStation 5 полностью пройдёт в онлайн-режиме. Причина мы даже называть не будем, вы и так её знаете. Объявлено, что стрим будет длится около часа, что мало. Но зато мы точно теперь знаем, что запланированное на 4 июня мероприятие — только первое из множества запланированных.

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wwr222
21:19
И это большинство? А чего ты самые дешманские в пример не привел? Все одно фанаты кукарекать будут об А320(как аналог-самое дерьмище из В550)
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NgMurakami
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Pa4an
21:12
соберайтесь все у екранов, это будет епик
Sony определилась с датой показа игр из стартовой линейки PlayStation 5
Даня Апрельский
21:10
Рыклама регарда ыыыы
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
ego0550
21:10
Термодатчика VRM скорее всего нет. HWinfo показывает что-то связанное с VRM, но в биосе этого датчика нет, так что скорее всего его нет вообще.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
ZrZ
21:09
Ryzen Threadripper 3990X - это же бомба. Ист: http://www.cgchannel.com/2020/05/review-amd-ryzen-threadripper-3990x/
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
MriS
21:09
Упадет ценник до 2990WX и можно брать.
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
wwr222
21:08
На стоке ничего не будет,хватит чушь нести.
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qot
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Bare_Metal
21:06
>Паста по-интеловски. Усушенные до нужной консистенции фекальные воды индостана.
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
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