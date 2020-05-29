Компания Sony определилась с датой проведения презентации PlayStation 5. Мероприятие начнётся 4 июня в 23:00 по московскому времени. Нам покажут, какие игры выйдут одновременно с консолью. Здесь игровое подразделение Sony остаётся верным себе: нам пообещали показать великое множество проектов, которых уже сейчас называют «лучшими достижениями игровой индустрии».

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Объявление о презентации случилось в Twitter, а ещё был опубликован коротенький видеоролик, где нам вновь показали геймпад новой PlayStation, но совсем не показали головное устройство. Даже его «заблюренных» очертаний. Благо, ждать осталось недолго.

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Презентация PlayStation 5 полностью пройдёт в онлайн-режиме. Причина мы даже называть не будем, вы и так её знаете. Объявлено, что стрим будет длится около часа, что мало. Но зато мы точно теперь знаем, что запланированное на 4 июня мероприятие — только первое из множества запланированных.