В Steam вышла игра COVID The Outbreak про борьбу с коронавирусом
Если тенденция сохранится, то уже на выходных число заражений коронавирусом в мире превысит шесть миллионов, а число погибших от его воздействия приблизится к 370 тысячам. Тем не менее, польская студия Jujubee решила сдержать обещание и выпустить свой проект COVID The Outbreak, посвящённый противодействию распространению опасной инфекции. Несколько минут назад COVID The Outbreak добрался до виртуальных прилавков Steam.
Суть игры в следующем: мы принимаем бремя управления Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и должны использовать все доступные ресурсы и методы воздействия на государства, дабы своевременно локализовывать очаги заражения и препятствовать распространению вируса. От действий игрока в роли главы ВОЗ будет зависеть судьба человечества.
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COVID The Outbreak предлагается за 899 рублей (до пятого июня 809 рублей, так как действует 10-процентная скидка), и разработчики обещают передать 20 % заработанных с игры за май и июнь в Коалицию за инновации в сфере эпидемической готовности (CEPI) и в другие благотворительные фонды, помогающие пострадавшим от коронавируса и его последствий.
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