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В Steam вышла игра COVID The Outbreak про борьбу с коронавирусом

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Если тенденция сохранится, то уже на выходных число заражений коронавирусом в мире превысит шесть миллионов, а число погибших от его воздействия приблизится к 370 тысячам. Тем не менее, польская студия Jujubee решила сдержать обещание и выпустить свой проект COVID The Outbreak, посвящённый противодействию распространению опасной инфекции. Несколько минут назад COVID The Outbreak добрался до виртуальных прилавков Steam.

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Суть игры в следующем: мы принимаем бремя управления Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и должны использовать все доступные ресурсы и методы воздействия на государства, дабы своевременно локализовывать очаги заражения и препятствовать распространению вируса. От действий игрока в роли главы ВОЗ будет зависеть судьба человечества.

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COVID The Outbreak предлагается за 899 рублей (до пятого июня 809 рублей, так как действует 10-процентная скидка), и разработчики обещают передать 20 % заработанных с игры за май и июнь в Коалицию за инновации в сфере эпидемической готовности (CEPI) и в другие благотворительные фонды, помогающие пострадавшим от коронавируса и его последствий.

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Twisted Evil
20:18
Паста по-интеловски. Кушайте, не обляпайтесь.
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
smaximaa
20:17
всю жизнь рекламируешь интел?)
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
smaximaa
20:16
теперь понятно почему у тебя мозга нет, его терможвачка замещает)
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
Me4tatelI&gt;
20:15
на пк рынок особо рассчитывать не стоит если еще 30% от собранного на консолях соберет - уже хорошо
Death Stranding полностью окупилась
smaximaa
20:14
естественно будет холоднее, так как частоты меньше, да и память не гонится)
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
Ahmed
20:13
какой азот? 10400 в играх холоднее, меньше жрет, больше фпс, чем у кукурузы.
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
MriS
20:11
Я бы насказал, что всего 4.3. На 12 потоков такая частота не плохие результаты даст в бенчах и играх, чем с лимитом 65 ватт и частотой ниже 3.0ГГц. Рокеты и зен3 поинертнее думаю будут. С кофе и zen+ ...
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
VRoman
20:08
На сколько споришь?
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ego0550
20:07
Да, купил себе такую плату.
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Me4tatelI&gt;
20:07
чего им обижаться) всего 4.3ghz стабильные с хорошим охлаждением) тут новостей одна лучше другой "фанатам" пофиг) всегда найдут повод для споров)) но все же мне кажется какая-то из ревизий пропадет я...
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
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