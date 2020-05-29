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Авторы шутера Disintegration поведали о сетевых режимах в игре

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Чуть больше двух недель осталось до выхода научно-фантастического боевика Disintegration от бывшего креативного директора студии Bungie. Самое время наконец-то подробнее поведать о доступных на релизе сетевых режимах, решили разработчики, и опубликовали соответствующий видеоролик. На релизе мультиплеерных режимов будет три, и, судя по описанию, хотя бы какой-то популярностью будет пользоваться только один из них.

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Итак, в режиме Zone Control две команды по пять участников в каждой должны захватывать и удерживать точки на карте. Захватывать точки могут только наземные войска. Также в Disintegration присутствует режим Collector: командам нужно собирать специальные ресурсы и опередить в этом деле соперника до истечения времени. Наконец, режим Retrieval, в рамках которого бойцы одной команды перетаскивают реакторные ядра к себе на базу, тогда как другая команда всячески пытается этому препятствовать. Через определённое время команды меняются сторонами.

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Важно помнить, что в Disintegration также представлен и одиночный режим, повествующий о выживании человечества в условиях жесточайшей пандемии. Пытаясь спастись, многие перенесли своё сознание в механические тела, тем самым вызвав сомнения и опасения у «биологических» собратьев. В результате на ровном месте возникла гражданская война; то ли из зависти, то ли из каких-то нелепых принципов. Скорее, конечно, из зависти, ведь не каждому по карману перенести себя в механическое тело.

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Релиз Disintegration назначен на 16 июня.

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