Компания Valve открыто рассказала о Steam Cloud Play — собственном облачном игровом сервисе. Назвать это официальным анонсом для публики всё ещё нельзя, ведь пока сервис был представлен в специальном документе для разработчиков. Его бета-версия находится уже в рабочем состоянии.

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Поначалу Valve не сможет обойтись без тесного взаимодействия с NVIDIA и её облачным сервисом GeForce Now. Интеграция настолько сильная, что пользователю придётся скачивать клиент от Nvidia, связать две учётные записи и уже потом играть в игры из библиотеки Steam. Команда Valve обещает, что в будущем Steam Cloud Play сможет похвастаться интеграцией с другими игровыми облачными сервисами, но это будет потом.

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Бета-тестирование Steam Cloud Play будет проходить в Азии, Европе и Северной Америке. Когда сервис придёт в Россию — мы вам дополнительно сообщим.