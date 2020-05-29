Представлен Steam Cloud Play — облачный игровой сервис от Valve на базе GeForce Now
Компания Valve открыто рассказала о Steam Cloud Play — собственном облачном игровом сервисе. Назвать это официальным анонсом для публики всё ещё нельзя, ведь пока сервис был представлен в специальном документе для разработчиков. Его бета-версия находится уже в рабочем состоянии.
Поначалу Valve не сможет обойтись без тесного взаимодействия с NVIDIA и её облачным сервисом GeForce Now. Интеграция настолько сильная, что пользователю придётся скачивать клиент от Nvidia, связать две учётные записи и уже потом играть в игры из библиотеки Steam. Команда Valve обещает, что в будущем Steam Cloud Play сможет похвастаться интеграцией с другими игровыми облачными сервисами, но это будет потом.
рекламаБета-тестирование Steam Cloud Play будет проходить в Азии, Европе и Северной Америке. Когда сервис придёт в Россию — мы вам дополнительно сообщим.
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