Авторы обновлённых Mafia II и Mafia III в курсе технических проблем с играми
На прошлой неделе состоялись релизы Definitive-версий Mafia II и Mafia III. В случае со второй частью мы имеем дело с лёгким ремастером, в случае с третьей — с полным сборником. Несмотря на незначительные или вовсе отсутствующие изменения в графике, с технической точки зрения обновлённые версии игр оказались проблемными: поступали жалобы о просадках частоты кадров, различных ошибках в анимациях, а также о сбросе улучшенных графических настроек в Mafia III на консолях PlayStation 4 Pro и Xbox One X.
Сегодня официальный Twitter серии Mafia опубликовал сообщение, в котором заявлено о том, что разработчики ознакомились с жалобами на проблемы с Mafia II Definitive Edition и Mafia III Definitive Edition, сейчас активно «расследуют» ситуацию и будут максимально оперативно осведомлять нас о развитии событий.
рекламаСтоит отметить, что полному ремейку первой Mafia в этом плане повезло: его релиз назначен на 28 августа, поэтому даже если технические ошибки настигли и его, то, возможно, сейчас разработчики потратят немного своего драгоценного времени на многократную проверку. Потому что «запороть» долгожданный ремастер культовой части серии было бы очень некстати.
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