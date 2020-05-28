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Авторы обновлённых Mafia II и Mafia III в курсе технических проблем с играми

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На прошлой неделе состоялись релизы Definitive-версий Mafia II и Mafia III. В случае со второй частью мы имеем дело с лёгким ремастером, в случае с третьей — с полным сборником. Несмотря на незначительные или вовсе отсутствующие изменения в графике, с технической точки зрения обновлённые версии игр оказались проблемными: поступали жалобы о просадках частоты кадров, различных ошибках в анимациях, а также о сбросе улучшенных графических настроек в Mafia III на консолях PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

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Сегодня официальный Twitter серии Mafia опубликовал сообщение, в котором заявлено о том, что разработчики ознакомились с жалобами на проблемы с Mafia II Definitive Edition и Mafia III Definitive Edition, сейчас активно «расследуют» ситуацию и будут максимально оперативно осведомлять нас о развитии событий.

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Стоит отметить, что полному ремейку первой Mafia в этом плане повезло: его релиз назначен на 28 августа, поэтому даже если технические ошибки настигли и его, то, возможно, сейчас разработчики потратят немного своего драгоценного времени на многократную проверку. Потому что «запороть» долгожданный ремастер культовой части серии было бы очень некстати.

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2k games mafia 3 hangar 13 mafia iii mafia 2 mafia ii mafia trilogy mafia
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Sh1rk0
23:59
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Adam Smith
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ты заметил перерыв между моими постами- часа 4, думаешь где был? после еще бокал вина, сигаретку, хотя не курю, пропустил и пофилософствовать успел))) на вопрос выше ответишь?
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Зум
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Что-то здесь не так перевели. Только что читал на вышеупомянутом ресурсе что все i5 на шестиядерных кристаллах, а на десятиядерных i7 и i9.
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Adam Smith
23:51
ладно, не отвечай, слушай музон про лизон
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Mr. ID1986
23:50
Дааааа, да ладно? Они в курсе? точно? Баги Мафии 3 уже несколько лет не правили, даже после кучи патчей, там полно проблем осталось...
Авторы обновлённых Mafia II и Mafia III в курсе технических проблем с играми
Adam Smith
23:47
во времена фикуса ведь наверно на санди\иви сидел, ты, чудо?
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
Adam Smith
23:46
у тебя же 3600, зачем тебе еще один?
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w
23:44
в нашем дом быта по совместительству и пункт их выдачи и таких пунктов дофига, что кому не нра хз, голубые наверно)
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
Синежопый Голубец
23:43
бабу себе приобрети,меньше тут торчать будешь
Материнские платы для процессоров AMD Ryzen 4000-й серии будут на 20% дороже предыдущих моделей – собрать бюджетный компьютер становится всё сложнее
Ahmed
23:42
B450 нельзя типичный амудешник собирает по формуле N + 1, т.е нормальный проц всегда в следующий раз. А B450 уже все, путей для апгрейда не будет.
Материнские платы для процессоров AMD Ryzen 4000-й серии будут на 20% дороже предыдущих моделей – собрать бюджетный компьютер становится всё сложнее
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