Разработчики, издатели и сервисы цифровой дистрибуции продолжают заваливать нас подарочными играми и периодами бесплатного доступа. Несколько минут назад такой период начался в известной ролевой стратегии с элементами пошаговых сражений Darkest Dungeon. Бесплатный уик-энд завершится первого июня в 20:00 по московскому времени.

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Акция приурочена к выходу бесплатного дополнения The Butcher’s Circus, которое добавляет в игру новую городскую локацию (Мрачный цирк), режим PvP-сражений без правил, систему рейтинга и рангов, возможность создать собственный герб.

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Darkest Dungeon официально вышла в начале 2016 года и обрела массу поклонников среди любителей пошаговых боёв и «готической» атмосферы. По состоянию на сегодняшний день, Darkest Dungeon довольствуется 95-процентным актуальным пользовательским рейтингом.