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Bethesda в честь двадцатилетия Arkane дарит Arx Fatalis — первую игру студии

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Arkane Studios, хорошо известная по Arx Fatalis, серии Dishonored и Prey, отмечает своё двадцатилетие. В свою очередь, издательство Bethesda Softworks, «опекающее» Arkane Studios, решило присоединиться к торжествам и подарить всем желающим игру, с которой и началась история Arkane как разработчика видеоигр — Arx Fatalis.

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Чтобы получить свою подарочную копию, необходимо присоединиться к сообществу Arkane Outsiders на официальном сайте Bethesda и подписаться на новостную рассылку. Вместе с игрой вам также полагается цифровой артбук «Искусство Arkane». Естественно, подарки придут на вашу учётную запись Bethesda.net.

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Arx Fatalis вышла в 2002 году и представляет собой ролевую игру, в которой нам необходимо уничтожить культ бога разрушения Акбаа, помогающего объекту своего поклонения попасть в материальный мир и устроить там хаос, войну и террор. В своё время игра могла похвастать продуманной магической системой и атмосферным игровым миром; впрочем, и сейчас Arx Fatalis выглядит достойно, особенно, вспоминая её почтенный по меркам видеоигр возраст.

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