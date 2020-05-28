Microsoft решила напомнить о том, что её готовящаяся к выходу передовая консоль Xbox Series X будет «самой совместимой консолью» следующего поколения. А чтобы данные слова не показались примитивным маркетинговым ходом, Microsoft сообщила, что на данный момент на Xbox Series X уже можно играть в тысячи игр, включая как главные блокбастеры, так и культовую классику.

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Как поясняет Microsoft, чтобы осуществить задумку и сделать Xbox Series X самой совместимой консолью, компании потребовались «значительные инновации в конструкции процессора» и «уникальный дизайн операционной системы».

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Также компания напомнила, что наличие твердотельного накопителя и высокая вычислительная мощность новой консоли позволят повысить скорость загрузки игр и вдвое увеличить их рабочую частоту кадров: например, с 30 fps до 60 fps или с 60 fps до 120 fps.

Предполагается, что Xbox Series X выйдет в конце года. Тогда же Sony должна выпустить и свою PlayStation 5.