Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

«Тысячи игр» будут доступны на Xbox Series X благодаря обратной совместимости

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Microsoft решила напомнить о том, что её готовящаяся к выходу передовая консоль Xbox Series X будет «самой совместимой консолью» следующего поколения. А чтобы данные слова не показались примитивным маркетинговым ходом, Microsoft сообщила, что на данный момент на Xbox Series X уже можно играть в тысячи игр, включая как главные блокбастеры, так и культовую классику.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Как поясняет Microsoft, чтобы осуществить задумку и сделать Xbox Series X самой совместимой консолью, компании потребовались «значительные инновации в конструкции процессора» и «уникальный дизайн операционной системы».

реклама

Также компания напомнила, что наличие твердотельного накопителя и высокая вычислительная мощность новой консоли позволят повысить скорость загрузки игр и вдвое увеличить их рабочую частоту кадров: например, с 30 fps до 60 fps или с 60 fps до 120 fps.

Предполагается, что Xbox Series X выйдет в конце года. Тогда же Sony должна выпустить и свою PlayStation 5.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

«Тысячи игр» будут доступны на Xbox Series X благодаря обратной совместимости
+
Во избежание путаницы Riot переименует высший ранг в Valorant
1
Игроки в восторге от новой физики жидкостей в Half-Life Alyx
12
У ремейка Trackmania Nations будет и бесплатная версия
1
Свежий геймплей и подробности The Last of Us Part II
11
DOOM Eternal избавили от Denuvo Anti-Cheat
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 316
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
103
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
62
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
1

Сейчас обсуждают

Your_Momma_
17:50
Это ты чо оперативу в 3 и 4 слот вставил?) Амдбоям двухканал не нужен типо?) И так тащит?))
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
Ahmed
17:49
Лиза Су опровергла.
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
Inqizitor
17:47
Где посмотреть документацию на ISL69269? Тут https://www.renesas.com/eu/en/ не нашел.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
Ford_Mondeo
17:46
Брать б/у мать с зявоном вместо новой матери с Ryzen, ну это уже беды с башкой.
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера, рабочей станции и разгона по версии Gamers Nexus
Yolanda Tarska
17:45
Зачем, ну что это дало, 5%?) Да проще уж пойти и поставить новый 3600Х или 3800Х.
По информации 3DMark Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT не получат повышенных тактовых частот
1injener
17:44
Там такие же фанатики АМД пишут
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
D-IMA
17:44
тогда бы консоль купил. 7 лет всё тянуть будет без трат и кошелёк целее
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
ZrZ
17:43
Почему фанаты и нефонаты Интела забывают тот факт, что 8700К вышел позже Zen1? А, неудобно же тогда выйдет.
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
warmuza
17:43
Да такое везде. Люди просто уже забили, потом спишут, когда заржавеет.
MSI возвращает до 7000 рублей при покупке акционных товаров
D-IMA
17:40
с одной стороны да, но от TSMC были кажется заявление что 7 и 7+ например можно с одной и той же маской делать, причём там был прогресс а не просто 100мгц как у интел. Не спорю что всё выглядит уж сли...
Процессоры AMD Ryzen 4000 могут стать самым большим технологическим прорывом за последние 10 лет – высокие тактовые частоты, 5-нм техпроцесс и выход в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем