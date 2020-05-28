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Во избежание путаницы Riot переименует высший ранг в Valorant

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Рейтинговая система Valorant разбита на восемь рангов, в семи из которых существуют дополнительные разделения на три уровня в каждом. Наименования большинства рангов в игре привычны и знакомы по другим проектам: им присвоены названия различных металлов и других ценных материалов — железо, золото, платина и так далее.

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Высший же ранг в Valorant решили окрестить именем самой представленной в мире игры организации «Валорант», что довольно быстро начало приводить к путанице или же ненамеренной тавтологии. Изначально авторы предполагали, что это выглядит здорово — набраться опыта и стать настоящими членами «Валоранта», но поразмыслив и осознав, что предложения типа «Я “валорант” в “Валоранте”» звучат как минимум странно, разработчики приняли решение переименовать высший игровой ранг.

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Об этом в беседе с журналистами издания Polygon сообщил старший дизайнер Valorant Шон Шопинский. Каким будет новое название, Шопинский не сообщил, но условные «грандмастер» или «претендент» влились бы в игру вполне органично.

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