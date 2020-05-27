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Компания Sony провела презентацию геймплея экшена The Last of Us Part II, которая у нас будет известна как «Одни из нас: Часть II». Издатель совместно с Naughty Dog показала нам интересные моменты, связанные с боевой системой, врагами и миром игры.

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Разработчики сходу начали выдавать интригующие подробности, которые мы постарались законспектировать. Нам уже удалось заприметить гиперреалистичные анимации конвульсий поверженных врагов (это смотрится действительно жутко), слаженную работу искусственного интеллекта противников и невероятно динамичные бои с похвальной хореографией. У ролика на канале PlayStation Russia доступны субтитры на русском.