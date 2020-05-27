Кажется, компания Capcom готовится к большому анонсу, связанному с серией Resident Evil. Информацию об этом была указана в специальном письме, которое отправили амбассадорам популярного зомби-экшена. Если верить этому самому сообщению, то уже 10 июня состоится таинственный анонс, связанный с Resident Evil.

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Скорее всего, нам покажут новую номерную часть, а не ремейк Resident Evil 4. В случае с последним релиз должен произойти только через пару лет. Будет обидно, если все эти заигрывания с тайной и интригами сведутся к представлению нового контента для ремейка Resident Evil 3. Если точнее, то для его онлайновой составляющей.