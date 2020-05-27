Компания Ubisoft объявила о том, что на грядущих выходных все желающие смогут бесплатно поиграть в Far Cry 5. Уже сейчас, по плану, должна была стартовать предварительная загрузка, а непосредственно к прохождению можно будет приступить в пятницу, 29 мая, в 16:00 по московскому времени. Акция продлится до 31 мая, 23:00 по московскому времени.

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Стоит отметить, что сейчас в Uplay проходит распродажа игр серии Far Cry, в том числе и пятой номерной части. Базовое издание, например, можно приобрести с 75-процентной скидкой, или за 499 рублей вместо номинальных 1 999 рублей.

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Far Cry 5 вышла весной 2018 года и сразу один за другим начала устанавливать рекорды популярности. По сюжету игры, мы отправляемся в вымышленный округ Хоуп в штате Монтана, США, где власть была фактически узурпирована коварным местным проповедником Иосифом Сидом и адептами его веры.