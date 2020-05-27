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Игроки не в восторге от первого показа геймплея Fast & Furious Crossroads по «Форсажу»

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Анонсированный в конце прошлого года гоночный боевик Fast & Furious Crossroads, вдохновлённая серией фильмов «Форсаж», наконец-то получила первый полноценный видеоролик с кадрами игрового процесса. Разработчики из Slightly Mad Studios, известные по Project CARS, показали нам ураганные гонки вкупе с необходимостью преодолевать различные препятствия и выполнять порой безбашенные задания.

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Однако, судя по зрительским оценкам, первый показ геймплея игрокам «не зашёл»: полоса «дизлайков» многократно длиннее полосы «лайков», а в комментариях то и дело упражняются в остроумии, называя Fast & Furious Crossroads то игрой для мобильных платформ, то проектом из далёкого прошлого. К сожалению, подобные язвительные комментарии в отношении данного проекта вовсе небезосновательны.

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Релиз Fast & Furious Crossroads запланирован на 7 августа.

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