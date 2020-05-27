В GOG началась огромная летняя распродажа
Ощущение сезонов в этом году было серьёзно искажено аномально тёплой зимой и практически полностью проведённой в самоизоляции весной, поэтому если взглянуть на календарик, то можно с удивлением обнаружить, что на дворе уже почти июнь. А это значит, что в сервисах цифровой дистрибуции пора запускать соответствующие распродажи. «Запевалой» в этом деле традиционно стал сервис GOG, в котором несколько минут назад стартовала крупная летняя распродажа.
В рамках летней распродажи в GOG принимают участие более трёх тысяч игр, сборников и дополнений со скидками, которые могут достигать 95 %. Как обычно, мы в рамках данного редакционного материала отметим несколько наиболее субъективно интересных предложений:
- Metro Exodus Gold Edition — за 1 169 рублей (скидка -55 %) вместо номинальных 2 598 рублей;
- A Plague Tale Innocence — за 509 рублей (скидка -66 %) вместо номинальных 1 499 рублей;
- Divinity Original Sin II Definitive Edition — за 399 рублей (скидка -50 %) вместо номинальных 799 рублей;
- No Man’s Sky — за 1 009 рублей (скидка -50 %) вместо номинальных 1 999 рублей;
- Prey Digital Deluxe Edition — за 429 рублей (скидка -69 %) вместо номинальных 1 399 рублей.
рекламаКроме того, в ходе распродажи в GOG можно будет сыграть в бесплатные демонстрационные версии Desperados III, ремейка System Shock, ремейка Destroy All Humans, а также ещё четырёх, менее известных проектов.
Распродажа продлится до вечера 15 июня, так что времени на принятие решений ещё вагон и маленькая тележка.
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