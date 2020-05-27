Metro Exodus официально очистили от Denuvo
Студия 4A Games опубликовала подробности «горячего» обновления для Metro Exodus от 27 мая, из которого следует, что отныне в игре больше не используется система DRM-защиты Denuvo. Изменение касается как Steam- и EGS-версий Metro Exodus, так и распространяющейся через Xbox Game Pass.
Вместе с удалением Denuvo в версию Metro Exodus для Epic Games Store добавили функцию резервных сохранений, исправили ошибку с поворачиванием камеры после обновления NVIDIA Ansel и решили многие проблемы, приводившие к вылету на рабочий стол.
рекламаНапомним, что Metro Exodus появилась на свет в середине февраля 2019 года. В течение года PC-версия была эксклюзивом Epic Games Store, и вот, несколько месяцев назад стала доступна и в магазине дядюшки Гейба.
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