Как известно, на прошлой неделе был полноценно представлен сборник Mafia Trilogy и вышли две его части — ремастер Mafia II и полная версия Mafia III. Всё бы ничего, но пользователи «усиленных» консолей PlayStation 4 Pro и Xbox One X начали жаловаться на значительное ухудшение графики в обновлённой Mafia III по сравнению с оригинальной версией.

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Дело в том, что в 2017 году для Pro- и X-версий приставок от Sony и Microsoft соответственно для Mafia III был выпущен целый набор улучшений: от повышенного рабочего разрешения до текстур более высокого разрешения, более качественных отражений, HDR и многого другого.

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Однако с релизом Definitive Edition третья Mafia III получила крупный патч, который, по всей видимости, един для всех версий консолей. Как следствие, обновлённая Mafia III на PlayStation 4 Pro и Xbox One X стала выглядеть гораздо хуже, чем оригинальная Mafia III с патчем от 2017 года. По прошествии недели представители издательства 2K Games прокомментировали ситуацию изданию Eurogamer и пообещали максимально оперативно всё исправить.

Стоит напомнить, что главный информационный повод в материалах о Mafia Trilogy — полный ремейк первой Mafia — поступит в продажу только 28 августа. К сожалению, у игроков насчёт данного ремейка имеются небезосновательные опасения.