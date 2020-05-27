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Обзорный трейлер симулятора демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker

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До раннего релиза симулятора демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker осталось около трёх недель, поэтому разработчики из Blackbird Interactive решили представить нашему вниманию обзорный видеоролик, в котором в сжатой форме рассказывают об основных элементах игрового процесса новинки.

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Заниматься нам предстоит именно тем, что указано в «жанре» Hardspace Shipbreaker: наш главный герой задолжал крупной корпорации огромные деньги, которые можно отработать только демонтируя космические корабли, ставшие в сеттинге игры для человечества чем-то вроде автомобилей для нас — не фантастикой, а средством передвижения по галактике.

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В Hardspace Shipbreaker предусмотрена своеобразная база, на которой можно выбирать новые контракты, улучшать свои инструменты и рабочую экипировку, а также просматривать внутриигровые материалы. Чем больше контрактов выполняем, тем быстрее растёт опыт и уровень квалификации, открывающие доступ к более крупным и сложным в плане демонтажа кораблям.

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Игра появится в раннем доступе Steam уже 16 июня. Как долго авторы планируют держать её в «готовящемся» состоянии, пока не уточняется, но обещаны постоянная обратная связь с игроками и стабильное снабжение игры новым контентом.

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