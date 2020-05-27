Обзорный трейлер симулятора демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker
До раннего релиза симулятора демонтажа космических кораблей Hardspace Shipbreaker осталось около трёх недель, поэтому разработчики из Blackbird Interactive решили представить нашему вниманию обзорный видеоролик, в котором в сжатой форме рассказывают об основных элементах игрового процесса новинки.
Заниматься нам предстоит именно тем, что указано в «жанре» Hardspace Shipbreaker: наш главный герой задолжал крупной корпорации огромные деньги, которые можно отработать только демонтируя космические корабли, ставшие в сеттинге игры для человечества чем-то вроде автомобилей для нас — не фантастикой, а средством передвижения по галактике.
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В Hardspace Shipbreaker предусмотрена своеобразная база, на которой можно выбирать новые контракты, улучшать свои инструменты и рабочую экипировку, а также просматривать внутриигровые материалы. Чем больше контрактов выполняем, тем быстрее растёт опыт и уровень квалификации, открывающие доступ к более крупным и сложным в плане демонтажа кораблям.
рекламаИгра появится в раннем доступе Steam уже 16 июня. Как долго авторы планируют держать её в «готовящемся» состоянии, пока не уточняется, но обещаны постоянная обратная связь с игроками и стабильное снабжение игры новым контентом.
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