Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft переиздаст исторические части серии Anno

+
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

В этом году серии градостроительных симуляторов с элементами стратегии Anno исполнилось 22 года. Серия замечательная, однако её первые игры по современным меркам уже, мягко говоря, находятся в почтенном возрасте. Поэтому Ubisoft и решила сделать культовым играм серии косметический ремонт и привести их в более или менее привлекательный для современного геймера вид, анонсировав сегодня сборник «Anno. Историческая коллекция».

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

В состав сборника войдут Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 и Anno 1404 вместе со всеми дополнениями и бонусным контентом. Все игры будут оптимизированы для работы на современных компьютерах, а также получат поддержку разрешений вплоть до 4K и систему матчмейкинга. Что особенно приятно, старые сохранения совместимы с обновлёнными версиями игр, так что начинать строительство своего процветающего государства с нуля не придётся.

реклама

Релиз запланирован на 25 июня. Естественно, все игры можно будет приобрести и отдельно, что будет весьма актуально, например, для геймеров, мимо которых прошли совсем уж старенькие на сегодняшний день Anno 1602 и Anno 1503.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Состоялся релиз Mortal Kombat 11 Aftermath
+
Ubisoft переиздаст исторические части серии Anno
+
Для консолей анонсирована Warface Breakout, в которой надо стрелять и обезвреживать бомбы
1
Quantic Dream работает над «захватывающими» новыми проектами
4
Трейлер к выходу приключенческой игры Minecraft Dungeons
+
Valve запустила продажи боевого пропуска юбилейного The International по игре Dota 2
6
Первые обзоры на The Last of Us Part II начнут появляться за неделю до выхода игры
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 115
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
55
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
136
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
197
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
55
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
13
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
15

Сейчас обсуждают

Egor Ka
20:06
что собрался брать на $25 в качестве видеокарты? Или только из под консоли бенчи собрался гонять?
Intel Core i3-10300 уступил AMD Ryzen 3 3300X в многопоточном тесте Geekbench 4
Ahmed
20:06
Ага, 2 мб кэша и +100МГц точно стоят переплаты в $20. Это 1/5 цены 10100, а производительности на уровне погрешности.
Intel Core i3-10300 уступил AMD Ryzen 3 3300X в многопоточном тесте Geekbench 4
Goginator
20:05
он и продаст его за 7к и купит за 14 . а теперь представь себе оленей которые купили 7700 за 25к , потом продали его за 15к и добавили 10к что бы купить 8700к , потом продать его за 17ки добавить еще...
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
Ahmed
20:05
H410 и B460 уже есть в продаже. Не везде, но есть.
Intel Core i3-10300 уступил AMD Ryzen 3 3300X в многопоточном тесте Geekbench 4
Kasyan
20:04
Как правило, память работает хреново в руках рукожопых ламеров! Я уже собрал 3 системы на ryzen 3600, msi b450-a pro max и crusial ballistix 3200 mhz две планки по 8 гигов. Xmp профиль включается без ...
AMD Ryzen 9 3900XT обошёл Intel Core i9-10900K, а Ryzen 5 3600XT оказался быстрее, чем Core i9-10900 и Core ii-10700K в Cinebench R20
Goginator
20:03
а ты не задумывался почему интел выпустила санди бридж , а не сразу кофилейк рефреш ?
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
foetopsy
20:02
Tv box на андройде
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
Kopcheniy
20:01
"А отключать ряженке ядра чтоб сравнить на "равных", то ещё лицемерие" Почему, если по скорости на ядро красные уже давно догнали, а некоторых задачах и перегнали Intel? А как вам надо сравнить? С 3...
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Max Payne
19:59
Так ты рачелло путаешь название торговой марки Core с архитектурой Intel Core и разные вообще архитектуры сюда еще приплетаешь, АХАХАХАХ. Intel Core и Nehalem, например.
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сумел превзойти флагманский Intel Core i9-10900K в однопоточном тесте Cinebench R20 и вплотную приблизился к производительности 18-ядерного Core i9-9980XE в многопотоке
Kasyan
19:58
Молодец, возьми с полки пирожок! У меня Sapphire 5700xt nitro.
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем