Ubisoft переиздаст исторические части серии Anno
В этом году серии градостроительных симуляторов с элементами стратегии Anno исполнилось 22 года. Серия замечательная, однако её первые игры по современным меркам уже, мягко говоря, находятся в почтенном возрасте. Поэтому Ubisoft и решила сделать культовым играм серии косметический ремонт и привести их в более или менее привлекательный для современного геймера вид, анонсировав сегодня сборник «Anno. Историческая коллекция».
В состав сборника войдут Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 и Anno 1404 вместе со всеми дополнениями и бонусным контентом. Все игры будут оптимизированы для работы на современных компьютерах, а также получат поддержку разрешений вплоть до 4K и систему матчмейкинга. Что особенно приятно, старые сохранения совместимы с обновлёнными версиями игр, так что начинать строительство своего процветающего государства с нуля не придётся.
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Релиз запланирован на 25 июня. Естественно, все игры можно будет приобрести и отдельно, что будет весьма актуально, например, для геймеров, мимо которых прошли совсем уж старенькие на сегодняшний день Anno 1602 и Anno 1503.
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