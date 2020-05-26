Для консолей анонсирована Warface Breakout, в которой надо стрелять и обезвреживать бомбы
Mail.Ru Group в лице своего подразделения MY.Games решила, что надо выпустить на консолях игру, которая может стать конкурентом Counter-Strike Global Offensive и надвигающейся Valorant, и анонсировала Warface Breakout — ответвление знаменитой игры, в рамках которого нам в составе команд по пять участников в каждой нужно будет перестреливаться и закладывать/обезвреживать бомбы.
Согласно описанию, игроков в Warface Breakout ждут пять карт и три десятка видов оружия, в числе которых автоматы, дробовики, ручные пулемёты и снайперские винтовки. За разработку отвечает Allods Team, которая пообещала, что будет стабильно поддерживать проект новым контентом, а дополнительная монетизация будет осуществляться путём продаж косметического контента.
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Warface Breakout — нечастый пример игры, которая поступила в продажу сразу после анонса, так что при желании её уже можно приобрести в PlayStation Store и Microsoft Store. Выйдет ли Warface Breakout на PC, и если выйдет, то когда, пока тайна за семью печатями. Впрочем, главный вопрос здесь, пожалуй, «А надо ли?».
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