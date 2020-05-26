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Трейлер к выходу приключенческой игры Minecraft Dungeons

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Приключенческое ответвление Minecraft с подзаголовком Dungeons было анонсировано осенью 2018 года с расчётом на релиз в апреле 2020-го. К сожалению, из-за пандемии сроки сдачи проекта сорвались, поэтому релиз перенесли на 26 мая. И вот, указанный день настал, уже можно приступать к прохождению на всех актуальных платформах.

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Вместе с тем нашему вниманию представили официальный «запускающий» видеоролик, что весьма любопытно, ведь, по современной традиции, релизные видеоролики публикуются заблаговременно. Видимо, Microsoft решила вспомнить, что всё-таки правильно обнародовать их именно в день выхода игры.

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Напоминаем, что в Minecraft Dungeons игрокам в одиночку или в компании с товарищами (до четырёх игроков максимум) предстоит бродить по «кубическим» подземельям в поисках сокровищ и отражая атаки толп монстров самых разных классов.

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microsoft minecraft dungeons mojang studios
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