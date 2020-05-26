Компания Valve объявила о старте продаж боевого пропуска для очередного турнира The International по Dota 2. Ценники предлагаются разные, в зависимости от получаемых бонусов. Например, за пропуск первого уровня потребуется 755 рублей, а за 100-й уровень выложить придётся 3400 рублей.

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Как и в прошлые разы, процент от сбора продаж боевых пропусков идёт в призовой фонд турнира. На данный момент он составляет более 5 миллионов долларов. Для покупателей Valve приготовила разные «плюшки»: мини-игры для режима паузы, игровые предметы и многое другое. Те, кто купил пропуск, смогут создавать гильдии и принимать участие в групповых заданиях.

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А вот с датой проведения десятого The International пока творится полная неразбериха. Valve перенесла событие на неопределённый срок. Есть вероятность, что его перенесут на будущий год.