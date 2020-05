Пару недель назад в Сеть с подачи портала Steam Database просочилась информация о грядущем релизе PC-версии «интерактивного кино» Beyond Two Souls в Steam. И вот, сегодня страничка игры появилась в магазине дядюшки Гейба с указанием «скорого» релиза и открытым доступом к демонстрационной версии. Вместе с тем вскоре в Steam появилась и страничка Heavy Rain с соответствующей демоверсией.

Любопытно, что никакими официальными комментариями данное событие не сопровождалось. Кроме того, обычно эксклюзивность игр в Epic Game Store продолжается год, то есть, по плану, полная версия Heavy Rain появится в Steam не раньше конца июля, а Beyond Two Souls — не раньше конца июля.

Если логика верна, то все три знаменитых игры от Quantic Dream — Beyond Two Souls, Heavy Rain и Detroit Become Human — доберутся до Steam до конца текущего года.