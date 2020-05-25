На прошлой неделе киевская студия Frogwares, известная серией игр про Шерлока Холмса, а также детективом The Sinking City, недвусмысленно намекнула на то, что скоро покажет новую игру-историю приключений знаменитого сыщика. Что ж, долго ждать не пришлось, и сегодня Frogwares анонсировала Sherlock Holmes Chapter One.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

По сюжету, во время событий игры нашему герою всего 21 год, но уже сейчас в нём видны задатки гениального сыщика. Сеттинг Sherlock Holmes Chapter One — солнечный, экзотический, но опасный остров в Средиземном море, на который Холмс прибыл, чтобы расследовать загадку смерти своей матери.

реклама

Помогать Холмсу будет его знакомый с детства товарищ Джонатан, и отношения двух друзей будут одним из главных инструментов повествования в новой игре. Согласно утверждениям разработчиков, благодаря Sherlock Holmes Chapter One мы узнаем, как Холмс стал тем самым известным на весь мир сыщиком со своими знаменитыми повадками и пристрастиями.

реклама

Также авторы обещают проработанную детективную систему, во многом рассчитанную на дедукцию, и построенную с нуля боевую систему, поощряющую использование окружения. Релиз запланирован на следующий год на PC и консолях как нынешнего, так и грядущего поколений. Причём, в случае с PC можно рассчитывать на релиз на всех актуальных сервисах цифровой дистрибуции — Epic Games Store, Steam и GOG. И да, не переживайте, игра не эпизодическая; просто подзаголовком Chapter One разработчики дают понять, что перед нами первая важная глава в жизни Холмса.