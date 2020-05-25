Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sherlock Holmes Chapter One про молодого Шерлока Холмса выйдет в следующем году

1
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

На прошлой неделе киевская студия Frogwares, известная серией игр про Шерлока Холмса, а также детективом The Sinking City, недвусмысленно намекнула на то, что скоро покажет новую игру-историю приключений знаменитого сыщика. Что ж, долго ждать не пришлось, и сегодня Frogwares анонсировала Sherlock Holmes Chapter One.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

По сюжету, во время событий игры нашему герою всего 21 год, но уже сейчас в нём видны задатки гениального сыщика. Сеттинг Sherlock Holmes Chapter One — солнечный, экзотический, но опасный остров в Средиземном море, на который Холмс прибыл, чтобы расследовать загадку смерти своей матери.

реклама

Помогать Холмсу будет его знакомый с детства товарищ Джонатан, и отношения двух друзей будут одним из главных инструментов повествования в новой игре. Согласно утверждениям разработчиков, благодаря Sherlock Holmes Chapter One мы узнаем, как Холмс стал тем самым известным на весь мир сыщиком со своими знаменитыми повадками и пристрастиями.

реклама

Также авторы обещают проработанную детективную систему, во многом рассчитанную на дедукцию, и построенную с нуля боевую систему, поощряющую использование окружения. Релиз запланирован на следующий год на PC и консолях как нынешнего, так и грядущего поколений. Причём, в случае с PC можно рассчитывать на релиз на всех актуальных сервисах цифровой дистрибуции — Epic Games Store, Steam и GOG. И да, не переживайте, игра не эпизодическая; просто подзаголовком Chapter One разработчики дают понять, что перед нами первая важная глава в жизни Холмса.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

frogwares sherlock holmes chapter one
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Sherlock Holmes Chapter One про молодого Шерлока Холмса выйдет в следующем году
1
Codemasters будет ежемесячно рассказывать о DiRT 5
+
Разработчики детективного триллера Twin Mirror показали обновлённый внешний вид главного героя
+
Моддер превратил Doom II в слэшер от третьего лица
5
Специалисты Digital Foundry очень недовольны ремастером Mafia II
5
NetherRealm трудится над проектом, не имеющим отношения к сериям Mortal Kombat и Injustice
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 26
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 98

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
33
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
60
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
72
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20

Сейчас обсуждают

DooC
19:38
Ну ка по подробней сколько у рокстар геймс бабок и какое государство по сравнению с ними бедное,аж за интриговал,школата на лицо,видать самую большую купюру которую держал в руках это 100 баксов и то ...
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
Roditch
19:38
Да, да, расскажи как он рвал Northwood B на тряпочки.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
ivvy1000
19:37
Там еще тема, что интел свой с компайлер забросили с 15го года по сути, а gcc стабильно обновляется. upd: с 17го они забросили, но не суть )
Создатель Linux купил процессор AMD Ryzen Threadripper 3970Х и заявил, что он быстрее Intel в 3 раза
1TronpmG5
19:36
:) Все верно. Но об этом знают не только лишь все. Мало кто об этом знает. Для этого ведь надо и то и то основательно поюзать. Потом и приходит понимание, что они очень похожи.
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Сергей Амягин
19:34
у крестьян
Новую оперативную память DDR5 уже отбирают для поставки партнерам
Inttz
19:31
"каннибализм" в стане процессоров амд
Бюджетный AMD Ryzen 3 3300X с быстрой и настроенной памятью способен обойти Ryzen 7 3800X, разогнанный до 5 ГГц
Inttz
19:28
Не покупали 7 лет один и тот же проц,а купили 7 лет назад один проц).Так..уточнил
Бюджетный AMD Ryzen 3 3300X с быстрой и настроенной памятью способен обойти Ryzen 7 3800X, разогнанный до 5 ГГц
Rammen
19:27
Без Ливанова и Соломина не то...
Sherlock Holmes Chapter One про молодого Шерлока Холмса выйдет в следующем году
AMDie
19:23
Обычный 8700 без К всегда был слабее чем 3600 ,так что не сочиняй
Intel i5-10400 оказался не лучшим выбором по мнению экспертов Gamers Nexus - большое тестирование нового процессора и сравнение с Ryzen 3300X, 3600 и Core i5-10600K
Kopcheniy
19:23
Для повышения до 300 Вт и +40% зеленым тогда необязательно переводить производство на 7нм, хватит отшлифовки текущего техпроцесса и очередной переработки архитектуры.
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем