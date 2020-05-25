Разработчики детективного триллера Twin Mirror показали обновлённый внешний вид главного героя
Детективный триллер Twin Mirror, в котором нашему главному герою предстоит восстанавливать воспоминания последних дней, копаясь в собственном сознании, был представлен почти два года назад — в июне 2018-го. С тех пор студия Dontnod пару раз напоминала о разработке проекта и даже обещала выпустить его в 2019-м году, но затем после объективных претензий прессы по итогам предварительного показа проект было решено отправить на доработку. И вот, на днях разработчики поделились парой свежих скриншотов, наглядно демонстрирующих похорошевшего главного героя Сэма и облагороженную графику в целом.
Судя по возросшей активности разработчиков, им определённо есть, что показать и рассказать. Рискнём предположить, что Twin Mirror станет одной из игр-участниц проводимого в июне порталом PC Gamer мероприятия PC Gaming Show.
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По сюжету Twin Mirror, Сэм прибывает в родной городок на похороны лучшего друга. После этого начинается мистика: Сэм просыпается в номере обшарпанной гостиницы, не помнит ничего произошедшего днём ранее, а единственная зацепка — окровавленная рубашка, недвусмысленно намекающая на то, что произошло что-то страшное.
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