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Разработчики детективного триллера Twin Mirror показали обновлённый внешний вид главного героя

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Детективный триллер Twin Mirror, в котором нашему главному герою предстоит восстанавливать воспоминания последних дней, копаясь в собственном сознании, был представлен почти два года назад — в июне 2018-го. С тех пор студия Dontnod пару раз напоминала о разработке проекта и даже обещала выпустить его в 2019-м году, но затем после объективных претензий прессы по итогам предварительного показа проект было решено отправить на доработку. И вот, на днях разработчики поделились парой свежих скриншотов, наглядно демонстрирующих похорошевшего главного героя Сэма и облагороженную графику в целом.

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Судя по возросшей активности разработчиков, им определённо есть, что показать и рассказать. Рискнём предположить, что Twin Mirror станет одной из игр-участниц проводимого в июне порталом PC Gamer мероприятия PC Gaming Show.

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По сюжету Twin Mirror, Сэм прибывает в родной городок на похороны лучшего друга. После этого начинается мистика: Сэм просыпается в номере обшарпанной гостиницы, не помнит ничего произошедшего днём ранее, а единственная зацепка — окровавленная рубашка, недвусмысленно намекающая на то, что произошло что-то страшное.

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bandai namco dontnod entertainment twin mirror
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Inttz
15:06
"...ну ок мы себе накупили оперативку 3000+ и хорошо себя чувствуем.." Кто мы?Напиши это слово)
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Sergey Trigooba
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Ke4m
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