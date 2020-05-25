Моддер превратил Doom II в слэшер от третьего лица
Моддерское сообщество продолжает с завидной регулярностью демонстрировать свою находчивость, изобретательность и нестандартное мышление. Так, энтузиаст Edy Pagaza смастерил модификацию для Doom II, превращающую культовый шутер середины 1990-х в слэшер от третьего лица. В качестве основного оружия «старый» Палач Рока использует красный энергетический меч «с обложки» DOOM Eternal. Получилось весьма эффектно и динамично.
Работа над модификацией ещё далека до завершения; в финальной версии автор обещает три разных оружия ближнего боя, эксклюзивные сражения с боссами и многое другое. Ждать, впрочем, может потребоваться долго.
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При желании раннюю версию модификации можно загрузить с популярного моддерского портала ModDB.
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