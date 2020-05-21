В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI
Информация об этом благодаря утечкам уже давно не является секретной, однако подтверждение всё же было необходимо, и вот, ровно в указанный час сегодня в Epic Games Store «таинственная игра» перестала быть таковой: началась раздача Sid Meier’s Civilization VI. Акция продлится до 28 мая.
Бесплатно раздают базовую версию Civilization VI — без дополнений и DLC. Впрочем, оно понятно и логично: мало того, что второй крупный аддон, Gatheting Storm, вышел совсем недавно, так ещё Firaxis официально до марта следующего года продолжила контентную поддержку игры с помощью сезонного пропуска New Frontier Pass.
рекламаНапомним, что для получения подарочной игры вам необходимо подключить двухфакторную аутентификацию в Epic Games Store. Также, забрав подарок, вы получите скидочный купон на 650 рублей для игр стоимостью от 899 рублей, который можно будет использовать вплоть до 1 ноября.
Судя по всему, утечка в целом оказывается правдивой, так что на следующей неделе имеет смысл ждать раздачи Borderlands The Handsome Collection, а ещё через неделю — Ark Survival Evolved.
рекламаВозвращаясь к теме Civilization VI, стоит напомнить, что сегодня игра получила первую порцию контента из состава New Frontier Pass — нации майя и Великую Колумбию, а также сопутствующие изменения вроде новых городов-государств, редких ресурсов и прочего.
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