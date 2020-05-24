Публичное тестирование Halo 3 на PC запланировано на июнь
Студия 343 Industries, заведующая ныне франшизой Halo, продолжает периодически снабжать нас играми серии, включёнными в состав сборника Halo The Master Chief Collection. Совсем недавно состоялся релиз Halo 2 Anniversary, теперь на очереди Halo 3, но сначала, по традиции, «испытательные полёты». Их проведение в Halo 3 должно состояться в первой половине июня; понятие довольно растяжимое, подробностями с нами поделятся по мере приближения к событию.
Разработчики дополнительно напомнили, что для принятия участия в публичном тестировании желающий должен зарегистрироваться в программе Halo Insider. Что касается даты выхода готовой версии Halo 3 на PC, то, скорее всего, ею с нами поделятся ближе к завершению тестирования.
рекламаСтоит напомнить, что все составные части сборника Halo The Master Chief Collection должны выйти до конца текущего года. По крайней мере, таков был первоначальный план. Halo Reach, Halo Combat Evolved и Halo 2 уже вышли, дело осталось за Halo 3, Halo 3 ODST и Halo 4.
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