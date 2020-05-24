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Публичное тестирование Halo 3 на PC запланировано на июнь

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Студия 343 Industries, заведующая ныне франшизой Halo, продолжает периодически снабжать нас играми серии, включёнными в состав сборника Halo The Master Chief Collection. Совсем недавно состоялся релиз Halo 2 Anniversary, теперь на очереди Halo 3, но сначала, по традиции, «испытательные полёты». Их проведение в Halo 3 должно состояться в первой половине июня; понятие довольно растяжимое, подробностями с нами поделятся по мере приближения к событию.

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Разработчики дополнительно напомнили, что для принятия участия в публичном тестировании желающий должен зарегистрироваться в программе Halo Insider. Что касается даты выхода готовой версии Halo 3 на PC, то, скорее всего, ею с нами поделятся ближе к завершению тестирования.

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Стоит напомнить, что все составные части сборника Halo The Master Chief Collection должны выйти до конца текущего года. По крайней мере, таков был первоначальный план. Halo Reach, Halo Combat Evolved и Halo 2 уже вышли, дело осталось за Halo 3, Halo 3 ODST и Halo 4.

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343 industries halo the master chief collection
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