Сюжетный трейлер Paradise Lost — мрачной игры про Польшу, в которой Вторая мировая война не закончилась
Разработчики из польской студии PolyAmorous представили новый трейлер Paradise Lost — приключенческой игры с видом от первого лица. Видео содержит в себе немного информации о сюжетной завязке игры. История в этой игре довольно занятная, надо отметить.
В мире Paradise Lost не случилось завершения Второй мировой войны. Она там продолжалась десятилетиями до тех пор, пока нацисты не применили ядерную бомбу. От взрыва пострадала территория Польши, которая всё это время находилась в оккупации.
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Главный герой Paradise Lost — 12-летний мальчик, сумевший пережить сброс бомбы. Он остался в этом мире одним из немногих выживших, поэтому перед ним особо серьёзно стоит вопрос о выживании в суровой постъядерной пустоши. Однажды главный герой наткнулся на секретный нацистский бункер, исследованием которого мы будем занимать всё основное время.
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Разработчики заверяют, что Paradise Lost — очень взрослая история. От принятых игроком решений станет многое зависеть. Проект должен поступить в продажу в этом году на PC. Если всё пойдёт хорошо, то релиз на консолях тоже обязательно произойдёт.
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