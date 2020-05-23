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Atom RPG выйдет на устройствах под управлением iOS в конце мая

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В апреле разработчики из отечественной студии AtomTeam пообещали, что их проект Atom RPG, который в игровом сообществе окрестили Fallout’ом в декорациях постапокалиптического Советского Союза, обязательно в обозримой перспективе доберётся до мобильных устройств.

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Что ж, в случае с устройствами под управлением iOS эту обозримую перспективу больше не нужно разглядывать в бинокль: на них Atom RPG появится уже через неделю, 29 мая. Версия для Android, несомненно, тоже будет, но пока точной даты её выхода авторы не оглашают. Задержка связана с масштабной работой по оптимизации проекта на огромное количество Android-устройств.

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Мобильная версия получит адаптированный улучшенный интерфейс, более крупные шрифты, полностью адаптированное управление, а также возможность переносить файлы сохранений с «большой» версии Atom RPG в мобильную. Таким образом, при желании (и когда самоизоляция закончится) начать прохождение можно будет дома на компьютере, а продолжить уже по пути на работу/учёбу в метро или на автобусе.

Кстати, что касается «большой» версии Atom RPG, то недавно она получила крупный самостоятельный аддон-сиквел «Трудоград», в котором, по сюжету, нам предстоит отправиться в крупный город, где, согласно легенде, сохранилось способное спасти человечество загадочное устройство.

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Сейчас обсуждают

LorDex
13:10
Не вижу смысла до выхода 4ххх райзенов шевелиться. Учитывая что свою 970 планирую менять только или на ампер или на биг нави если вдруг случится чудо и он выстрелит.
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Владимир Иванов
13:08
Захожу в игру там нет ничего. Просто пустой ангар и все.
В Star Citizen стартовал период бесплатного доступа
ZEN3
13:06
Моя цель зарабатывать а не тратить время. Они с того что у них линукс ничего не имеют. Прийдет другой может все поменять как только это заглючит. 2 часа и новая система. В жизни часто бывает что денег...
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Валерий Квасов
13:05
Конечно молодцы) youtube.com/channel/UCpc_uUd25ObT3pQGbr5MpHg
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
LorDex
13:05
Слушай, я не имею в виду 3600 сборки. Это нормальный камень за свои деньги. Я о 8/16. Core i7-10700F 8/16 308$ Core i7-10700KF 8/16 362$ ryzen 7 3ххх 8/16 что то я на ямаркете дешевле 300$ не вижу. У...
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Goginator
13:05
бы ......
Новая видеокарта AMD Big Navi будет в 2 раза быстрее Radeon 5700 XT и сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
D-IMA
13:05
Пока цены на матери и на процы завышены, как опустятся тогда и будешь говорить что амд слились, а пока как уже писали переплата 150-200$ чисто за 5%. Никто не спорит что интел быстрее в играх но не на...
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
Sergiu Bunacalea
13:03
Значит в конференции все врут и грош цена их экспертному мнению ? Получается что истина только в твоих словах?)))
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Максим Ширшов
13:02
Сливай скорее свою платформу, пусть процессорами АМД пользуются те, кто умеют их оценить по достоинству.
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
Sergiu Bunacalea
13:02
Потому что мое мнение всегда основывается на фактах : https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=620860
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
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