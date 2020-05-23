В апреле разработчики из отечественной студии AtomTeam пообещали, что их проект Atom RPG, который в игровом сообществе окрестили Fallout’ом в декорациях постапокалиптического Советского Союза, обязательно в обозримой перспективе доберётся до мобильных устройств.

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Что ж, в случае с устройствами под управлением iOS эту обозримую перспективу больше не нужно разглядывать в бинокль: на них Atom RPG появится уже через неделю , 29 мая. Версия для Android, несомненно, тоже будет, но пока точной даты её выхода авторы не оглашают. Задержка связана с масштабной работой по оптимизации проекта на огромное количество Android-устройств.

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Мобильная версия получит адаптированный улучшенный интерфейс, более крупные шрифты, полностью адаптированное управление, а также возможность переносить файлы сохранений с «большой» версии Atom RPG в мобильную. Таким образом, при желании (и когда самоизоляция закончится) начать прохождение можно будет дома на компьютере, а продолжить уже по пути на работу/учёбу в метро или на автобусе.

Кстати, что касается «большой» версии Atom RPG, то недавно она получила крупный самостоятельный аддон-сиквел «Трудоград», в котором, по сюжету, нам предстоит отправиться в крупный город, где, согласно легенде, сохранилось способное спасти человечество загадочное устройство.