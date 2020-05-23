Похоже, PC-версия ремейка Mafia будет временным эксклюзивом Steam
Потихоньку-полегоньку мы уже привыкли к тому, что PC-версии многих новых игр становятся либо постоянными, либо временными эксклюзивами магазина Epic Games. Понять разработчиков и издателей нетрудно: условия в Epic Games Store объективно лучше, а магазин развивается столь стремительно, что в обозримой перспективе по всем параметрам сможет конкурировать со Steam.
Однако в случае с ремейком первой части Mafia всё, похоже, будет наоборот; по крайней мере, на какое-то время. Началось всё с того, что игроки прочитали описание Mafia Definitive Edition на официальном сайте, где чёрным по почти белому написано, что в Steam проект выйдет 28 августа 2020 года, а в Epic Games Store — «позднее». Далее игроки обратили внимание на отсутствие на EGS-страничке Mafia Definitive Edition точной указанной даты выхода, тогда как на Steam-страничке она имеется.
рекламаСитуация непонятная, поэтому редакция портала DTF обратилась за комментарием в Epic Games, которая подтвердила, что ремейк Mafia может выйти в Epic Games Store с задержкой.
Подробностями Epic Games поделится позже. Пока что же неизвестно, насколько длительной будет задержка и по какой причине она вообще возникла.
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