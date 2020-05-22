Амбициозный и крайне неоднозначный в кругах пессимистично настроенных геймеров космосим Star Citizen продолжает развиваться, и сегодня разработчики из Cloud Imperium Games, как и обещали, открыли доступ к игре для всех желающих. Акция продлится полторы недели — вплоть до первого июня.

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Разработчики обещают бесплатный доступ ко всему игровому контенту, включая даже набор космических кораблей UEE Navy. В общем, с игрой рекомендуется ознакомиться всем, тем более что времени на ознакомление предоставлено более чем достаточно.

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Несмотря на огромный собранный бюджет и стабильное развитие — недавно игра обновилась до версии 3.9, а летом должна получить обновление до «четвёрки» — точной даты выхода у Star Citizen по-прежнему нет. Надеемся, что эта ситуация исправится хотя бы в обозримой перспективе.