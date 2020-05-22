Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Star Citizen стартовал период бесплатного доступа

+
Новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b> в Регарде
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>
Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Дешевая <b>S1200 Z490</b> ASUS Prime в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>Z490 S1200 ASUS TUF Gaming</b> в Регарде

Амбициозный и крайне неоднозначный в кругах пессимистично настроенных геймеров космосим Star Citizen продолжает развиваться, и сегодня разработчики из Cloud Imperium Games, как и обещали, открыли доступ к игре для всех желающих. Акция продлится полторы недели — вплоть до первого июня.

анонсы и реклама
Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке
Дешевая Z490 S1200 Asrock Pro в Ситилинке
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже
<b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх

Разработчики обещают бесплатный доступ ко всему игровому контенту, включая даже набор космических кораблей UEE Navy. В общем, с игрой рекомендуется ознакомиться всем, тем более что времени на ознакомление предоставлено более чем достаточно.

реклама

Несмотря на огромный собранный бюджет и стабильное развитие — недавно игра обновилась до версии 3.9, а летом должна получить обновление до «четвёрки» — точной даты выхода у Star Citizen по-прежнему нет. Надеемся, что эта ситуация исправится хотя бы в обозримой перспективе.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

star citizen cloud imperium games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Star Citizen стартовал период бесплатного доступа
+
Журналисты восхитились графикой ремастера Saints Row The Third и сравнили её с оригиналом
5
Разработчики DayZ решили вновь сделать игру бесплатной на выходные
+
В «бету» Valorant ежедневно играют почти три миллиона человек
2
Трейлер к выходу графически улучшенной версии Saints Row The Third
3
В июне Obsidian разрешит сыграть в демоверсию своего нестандартного «выживача» Grounded
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 35
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 93
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
35
Мнение: причины, по которым ПК не грозит конкуренция со стороны PlayStation 5 и Xbox Series X
128
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - Краткий обзор издания
22
Тихий компьютер на стене под потолком
78
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 2)
45
Контейнер LM-912 для M.2 NVMe накопителей: собираем скоростную флешку на полтерабайта
26
Лайфхак: создаем из старого планшета или смартфона на базе Android монитор ресурсов для своего ПК
29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
6

Сейчас обсуждают

ZEN3
22:10
Ты не поверишь. Один папа в возрасте ему наверное ближе к 60 было инженер, принес посмотреть свой комп, сын у него в институте учился и что там было а был там FX4100 и видеокарта нвидия дешевая.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Gonshik
22:10
Бабушка Ванга, а где мой Порш Кайен?)
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Gonshik
22:09
А старые игры старые.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Елисей Творимиров
22:09
Не за мороженки процы покупал, а за обычные цены в местных магазинах. [URL=http://vfl.ru/fotos/90f8ae5130591652.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1590174545/90f8ae51/30591652_m.png[/IMG][/URL]
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Gonshik
22:08
Ошибаешься, мы уносим их с собой в могилу.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Leshiy2371
22:08
Это где вы такой дорогой 6900К видели ? Я помню цены на Броадвелл-Е : 6850К - 25-30К,6900К - 54-60К,6950Х - 70-75К Было время,когда 6900К можно было взять за 40К в нашем ритейле. Даже 3 мес назад 6900...
6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD
Zmey1945
22:08
Для нищих геймеров, сейчас 3600+ бу56/64 это манна небесная.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
ZEN3
22:08
В России очень много городов с зарплатой 15-20 тысяч в месяц.
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Gonshik
22:07
Нет!
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Елисей Творимиров
22:07
Это проблемы сугубо отдельно взятого товарища, что там он смог, а там не смог. С учётом, что в принципе всё одинаково и можно поставить только первички. А у амд и ещё и калькуратор лусмуса в помощь ес...
Intel Core i5-10400 в сравнении с AMD Ryzen 5 3600 выглядит более предпочтительной покупкой для экономных геймеров — тестирование Tech YES City
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем