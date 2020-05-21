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Коcмический хоррор Observation вышел в Steam ровно через год после релиза в EGS

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Год назад случился релиз Observation, научно-фантастического триллера про заброшенную космическую станцию. Проект изначально выходил на PlayStation 4 и PC. Причём, в случае с PC речь идёт только о Epic Games Store. Спустя год после релиза ситуация меняется — игра вышла в Steam. Когда разработчики твёрдо решили распространять своё детище через EGS, они спешно удалили страницу в Steam. Как видим, напрасно.

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Ровно до 28 мая Observation можно купить со скидкой в Steam — за 233 рубля. Но такая же скидка есть и в EGS, если что. Осмелимся предположить, что в момент выхода проекта в магазине Valve найдутся недовольные временным размещением в EGS, которые от души «отзовутся» об игре.

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Кто призабыл, напоминаем: в Observation игроку придётся взять на себя роль командующего космической станцией искусственного интеллекта по имени CAM. Нужно будет помочь доктору Эмме Фишер разобраться в причинах чрезвычайного происшествия, которые имело место на станции.

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