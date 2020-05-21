«Пиратский» экшен Sea of Thieves готовится к выходу в Steam, уже известна точная дата выхода
Компания Microsoft готовит многопользовательский экшен Sea of Thieves к выходу в Steam. Сегодня мы узнали точную дату этого события — 3 июня. По такому случаю разработчики подготовили специальный трейлер, который получил название «Новые легенды». Эти самые Легенды — новые игроки, которые должны появиться с приходом Sea of Thieves в Steam.
Игровой трейлер представляет собой бодрую нарезку, призванную продемонстрировать положительные моменты проекта. Ведь пиратский экшен с момента его появления в Microsoft Store успел обрасти таким количеством контента, который новички будут изучать в течение долгого времени.
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Напомним, изначально Sea of Thieves была запущена 10 марта 2018 года на Windows 10 и Xbox One.
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