Релиз Valorant состоится в начале июня
Уже очень продолжительное время проходит закрытое бета-тестирование потенциально конкурентоспособного сетевого боевика Valorant от Riot Games. Практически все, кто хотели, опробовали новинку, и вот, самое время наконец-то огласить точную дату выхода игры: 2 июня.
Согласно обещаниям разработчиков, релизная версия не будет просто выходом игры из статуса закрытой «беты». Так, игроков ждёт новый рассчитанный на быстрые матчи режим, новый персонаж, новое поле боя, набор обликов и другие мелочи.
реклама
Что касается закрытой «беты», то она будет продолжаться ещё ровно неделю — до 28 мая — после чего игру и сопутствующие системы начнут готовить к полноценному релизу.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила