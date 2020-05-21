Уже очень продолжительное время проходит закрытое бета-тестирование потенциально конкурентоспособного сетевого боевика Valorant от Riot Games. Практически все, кто хотели, опробовали новинку, и вот, самое время наконец-то огласить точную дату выхода игры: 2 июня.

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Согласно обещаниям разработчиков, релизная версия не будет просто выходом игры из статуса закрытой «беты». Так, игроков ждёт новый рассчитанный на быстрые матчи режим, новый персонаж, новое поле боя, набор обликов и другие мелочи.

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Что касается закрытой «беты», то она будет продолжаться ещё ровно неделю — до 28 мая — после чего игру и сопутствующие системы начнут готовить к полноценному релизу.